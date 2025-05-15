Çin, ABD\'li Firmalar Üzerindeki Kontrol Önlemlerini Askıya Aldı

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'li bazı firmalara uygulanan güvenilir olmayan kuruluşlar listesi ve ihracat kontrolü önlemlerinin çarşamba günü itibarıyla askıya alındığını söyledi.

Sözcü, ABD'li 11 firmanın Çin'in güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklendiği 4 Nisan tarihli önlemin, 90 gün süreyle askıya alındığını belirtti.

ABD'li 6 firmanın da aynı listeye eklendiği 9 Nisan tarihli önlemin de durdurulduğunu kaydeden sözcü, yerli işletmelerin bu kuruluşlarla faaliyette bulunmak üzere başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Sözcü, 4 Nisan ve 9 Nisan tarihlerinde yapılan duyurularla ABD'li 28 kuruluşun ihracat kontrol listesine eklendiği ihracat kontrolü önlemlerinin de 90 gün süreyle askıya alındığını açıkladı.

Buna göre söz konusu 28 firmaya çift kullanımlı ürün ihraç etmeleri gereken ihracatçı firmaların, ilgili yönetmeliklere uygun olarak bakanlığa başvurması gerekecek.