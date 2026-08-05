Çin, ABD\'li Şirketlere Karşı Önlemler Aldı

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, aralarında Applied DNA Sciences şirketinin de bulunduğu ABD'li 6 kuruluşu karşı önlemler listesine ekledi.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada, karşı önlemlerin, ABD'nin sözde "zorla çalıştırma" bahanesiyle Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak alındığı belirtildi.

Bakanlık, ABD'nin bu adımının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarına da büyük zarar verdiğini ifade etti.

Çin'in karşı önlemleri 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.