Çin, ABD'li Şirketlere Karşı Önlemler Aldı
Çin, ABD'nin yaptırımlarına karşı 6 ABD'li kuruluşu önlemler listesine ekledi.
BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, aralarında Applied DNA Sciences şirketinin de bulunduğu ABD'li 6 kuruluşu karşı önlemler listesine ekledi.
Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada, karşı önlemlerin, ABD'nin sözde "zorla çalıştırma" bahanesiyle Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak alındığı belirtildi.
Bakanlık, ABD'nin bu adımının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, Çin'in egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarına da büyük zarar verdiğini ifade etti.
Çin'in karşı önlemleri 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.
Son Dakika › Güncel › Çin, ABD'li Şirketlere Karşı Önlemler Aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?