Çin, ABD'nin Asya-Pasifik'te orta menzilli füzeler konuşlandırmasına karşı çıkıyor

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Asya-Pasifik'te orta menzilli balistik füzeler konuşlandırmasına şiddetle karşı çıktıklarını belirterek ABD'den askeri cepheleşmeyi körüklemekten vazgeçmesini istedi.
Lin'in Perşembe günü yaptığı açıklama, ABD Pasifik Ordusu'nun, ABD'nin Typhon olarak da bilinen Orta Menzil Kabiliyetli füze sistemini ortak askeri tatbikat kapsamında Filipinler'in Luzon adasına konuşlandırdığını duyurmasının ardından geldi. ABD böylece, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildikten sonra ilk kez kara konuşlu ve karadan fırlatılan bir füze sistemi konuşlandırmış oldu.
ABD'nin duyurusunu dikkate aldıklarını ve bu hamleden ciddi endişe duyduklarını söyleyen Lin, ABD'nin Asya-Pasifik'te orta menzilli balistik füzeler konuşlandırmasına şiddetle karşı çıktıklarını ve bunun tek taraflı askeri avantaj elde etmek amacıyla Çin'in yanı başında mühimmat yığılmasının önünü açtığını vurguladı.
Lin, ABD'nin bu hamlesinin bölgedeki gerilimi tırmandırdığını, ayrıca yanlış değerlendirme ve yanlış hesap riskini artırdığını belirtti.
Sözcü, "ABD'den diğer ülkelerin güvenlik endişelerine ciddiyetle saygı göstermesini, askeri cepheleşmeyi körüklemekten vazgeçmesini, bölgede barış ve istikrarı baltalamayı bırakmasını ve stratejik riskleri azaltmak için somut adımlar atmasını istiyoruz" dedi.
Lin ayrıca Filipinler'in, ABD'nin gerçekte neyin peşinde olduğunu ve orta menzilli balistik füzelerin konuşlandırılması konusunda bu ülkeyle birlikte hareket etmenin doğuracağı sonuçları görmesi ve dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Sözcü, "Filipinler'in kendi güvenlik çıkarları pahasına ABD'nin maşası olurken iki kez düşünmesi ve yanlış yola sapmaktan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.
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