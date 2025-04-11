Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Çıktı

Çin, DTÖ'de ABD'nin gümrük vergilerini eleştirerek bu vergilerin küresel ticarete zarar vereceğini belirtti.

11.04.2025 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENEVRE, 11 Nisan (Xinhua) - Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) ABD'nin "pervasız" gümrük vergilerine ilişkin ciddi endişelerini dile getirerek bu vergilere kesin şekilde karşı çıktığını belirtti.

İki gün devam eden DTÖ Mal Ticareti Konseyi toplantısının ilk gününde ABD'nin "karşılıklı gümrük tarifeleri" konusunun tartışılmasını öneren Çin, ABD'ye küresel ekonomi ve çok taraflı ticaret sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açmamak için DTÖ kurallarına uyma çağrısı yaptı.

ABD'nin gümrük vergisi politikasını sert bir dille eleştiren Çin, bunun DTÖ kurallarını ihlal ettiğini ve çok taraflı ticaret sistemini baltaladığını ifade etti.

Merkezinde DTÖ'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemi kurallarının, küresel ticaret için vazgeçilmez bir temel teşkil ettiğinin altını çizen Çin, en çok kayrılan ülke ilkesine dayanan gümrük vergisi taahhütlerinin ticaretin şeffaf, öngörülebilir ve ayrımcılık olmaksızın yürütülmesini sağladığını söyledi.

ABD'nin söz konusu ticaret önlemlerinin en çok kayrılan ülke ilkesini ihlal ettiği gibi gümrük vergilerine yönelik DTÖ kuralları çerçevesinde bulunduğu kendi bağlayıcı taahhütlerine de aykırı olduğunu belirten Çin, bu önlemlerin "tipik bir tek taraflılık, korumacılık ve ekonomik zorbalık eylemi" olduğunu vurguladı.

Çin, çok taraflı ticaret sisteminin önemli bir faydalanıcısı olan ABD'nin kazanımlarını yalnızca mal ticaretindeki açıklar ya da fazlalar üzerinden değerlendirmesini dar ve yanıltıcı bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

"Karşılıklı gümrük vergileri" yaklaşımının ticaret dengesizliklerine asla çare olmayacağını belirten Çin, bu yaklaşımın geri teperek ABD'ye zarar vereceğini belirtti.

Tüm ticari anlaşmazlıkların DTÖ'nün yerleşik mekanizmalarıyla çözülmesi gerektiğine olan inancını vurgulayan Çin, tüm DTÖ üyelerini kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini korumak üzere birlik olmaya çağırdı.

Avrupa Birliği, İsviçre, Kanada, Kazakistan, İngiltere ve Brezilya gibi Çin'le benzer görüşe sahip onlarca DTÖ üyesi, toplantıda ABD'nin önlemlerini onaylamadıklarını dile getirdi.

AB, ABD'nin gümrük vergilerini "dünya ekonomisi ve çok taraflı ticaret sistemine büyük bir darbe" olarak niteleyerek, küresel ticaret dengesizliğinin bu tür gümrük vergileriyle düzeltilemeyeceğini ifade etti.

Yeni gümrük vergisi önlemlerinin ticaret gerilimlerini ve istikrarsızlığı artırabileceğini belirten bazı üyelerse ticari anlaşmazlıkların DTÖ çerçevesinde diyalog ve işbirliği yoluyla çözüme kavuşturulmasının önemini vurguladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: Xinhua

Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Dorsey’den Signal’e Bitcoin çağrısı Jack Dorsey'den Signal'e Bitcoin çağrısı
Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi
Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı
Çin, ABD’nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor
Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım
Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Galatasaray’dan Sacha Boey bombası Galatasaray'dan Sacha Boey bombası
Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı
ABD borsalarında ilginç tablo Beklenen olmadı ABD borsalarında ilginç tablo! Beklenen olmadı
Trump’tan “güzel saçları“ için ilginç karar Trump'tan "güzel saçları" için ilginç karar

12:24 İstanbul İkitelli’de kimya deposunda yangın Patlama sesleri duyuluyor İstanbul İkitelli'de kimya deposunda yangın! Patlama sesleri duyuluyor
11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısına çıktı İşte ilk savunması İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
09:26 Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
17:54 24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
17:54 TFF’den Güney Güvenç’e ödül TFF'den Güney Güvenç'e ödül
17:35 Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
17:24 Galatasaray’da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
17:20 “Küfür“ kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı "Küfür" kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı
17:14 Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 13:05:33. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement