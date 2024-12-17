Çin ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi

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BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin bazı Çin mallarına ek gümrük vergisi uygulamasına karşı olduklarını söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı çarşamba günü Çin'den ithal edilen bazı tungsten ürünleri, levhalar ve polisilikon için 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 301. Madde kapsamında artırılan oranlarda gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklamıştı.

Sözcü pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin Çin ürünlerine tek taraflı olarak ek gümrük vergisi uygulamasına ilişkin tutumlarının değişmediğini belirterek birçok kez ABD'ye yönelik 301. Madde kapsamındaki vergilere ilişkin diplomatik girişimlerde bulunduklarını hatırlattı.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Çin'e karşı uygulanan 301. Madde kapsamındaki gümrük vergilerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiğine karar verdiğini vurgulayan sözcü, buna karşın ABD'nin söz konusu vergileri yükselterek yanlış yolda ilerlemesini sürdürdüğünü söyledi.

Sözcü, ABD'nin gümrük vergisi önlemlerinin, ticaret açığı ve endüstriyel rekabet gücü sorunlarını çözmek yerine, ABD'de enflasyonu arttıracağını, ABD'li tüketicilerin çıkarlarına zarar vereceğini ve uluslararası ekonomik ve ticari düzenin ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını ciddi şekilde baltalayacağını ifade etti.

ABD'den derhal yanlışını düzeltmesini ve bazı Çin mallarına yönelik ek gümrük vergilerini iptal etmesini isteyen sözcü, Çin'in kendi hak ve çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler alacağı uyarısında bulundu.