Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi

Çin, ABD'nin ek gümrük vergisine karşı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunacağını açıkladı.

02.02.2025 10:02
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BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek uygulamaya şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

Bakanlık sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin hatalı eylemine karşılık olarak Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulunacağını, hak ve çıkarlarını sıkı şekilde korumak için karşı önlemler alacağını söyledi.

ABD'nin tek taraflı ek gümrük vergisi uygulamasının DTÖ kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten sözcü, bu hamlenin ABD'nin kendi sorunlarını çözmeye yardımcı olmayacağı gibi iki ülke arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini de bozacağını ifade etti.

Çin, ABD'den diğer ülkeleri sık sık gümrük vergileri ile tehdit etmek yerine, fentanil ve bununla ilgili sorunlarını objektif ve rasyonel şekilde değerlendirip çözmesini istedi.

ABD'nin hatalarını düzeltmesi ve ortak paydada buluşabilmek için Çin'le birlikte çalışması gerektiğini belirten sözcü, ABD'yi sorunlarla doğrudan yüzleşmeye, samimi diyaloglar kurmaya, işbirliğini güçlendirmeye ve farklılıkları eşitlik, karşılıklı fayda ve karşılıklı saygı temelinde yönetmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret Bakanlığı, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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