Çin, ABD'nin İhracat Kontrollerine Tepki Gösterdi

14.09.2025 14:13
Çin, ABD'nin Çinli kuruluşlara karşı uyguladığı ihracat kontrollerini reddetti ve tepki gösterdi.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin birçok Çinli kuruluşu ihracat kontrol listesine ekleme kararını kesin bir şekilde reddettiklerini açıkladı.

Sözcü cumartesi günü, ABD Ticaret Bakanlığı'nın yarı iletken, biyoteknoloji, havacılık ve uzay ile ticari ve ticari lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren birçok Çinli kuruluşu listeye eklediğini duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Çinli kuruluşlara yaptırım uygulamak amacıyla ulusal güvenlik kavramını aşırı esneterek ihracat kontrollerini kötüye kullandığını belirten sözcü, "Uluslararası düzeni ve ulusal güvenliği koruma bahanesiyle, ABD aslında tek taraflı zorbalık uygulamalarına girişerek kendi çıkarlarını diğer ülkelerin kalkınma haklarının üstünde tutuyor" dedi.

Sözcü, bu tür uygulamaların Çin ve diğer ülkelerden gelen işletmeleri baskı altına aldığını, rutin ticari etkileşimi bozduğunu, küresel pazarları ciddi şekilde etkilediğini, şirketlerin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiğini ve küresel endüstri ile tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını baltaladığını vurguladı.

Sözcü, iki ülkenin 14 Eylül'den itibaren İspanya'da ekonomi ve ticaret görüşmeleri yapmayı planladığını belirterek, "Bu bağlamda, ABD'nin Çinli şirketlere yaptırım uygulama kararı, gerçek niyetleri hakkında soru işaretleri yaratıyor" dedi.

"ABD'yi yanlışlarını derhal düzeltmeye ve Çinli şirketlere yönelik mantıksız baskılarına sona vermeye çağırıyoruz" diyen sözcü, Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri kararlılıkla alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

