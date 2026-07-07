Çin, ABD'nin Küba Ablukasını Eleştirdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Küba Ablukasını Eleştirdi

Çin, ABD\'nin Küba Ablukasını Eleştirdi
07.07.2026 12:05
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Çin, ABD'yi Küba'ya yönelik ambargoya son verme çağrısında bulunarak ülkenin egemenliğini destekledi.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'ye Küba'ya yönelik abluka, zorlama ve baskı uygulamalarına derhal son verme çağrısında bulunarak, ulusal egemenliğini savunma ve dış müdahalelere karşı koyma konusunda Küba'yı kararlılıkla desteklediklerini söyledi.

Mao, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in kısa süre önce ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargonun ülkesi üzerinde yarattığı baskının "sürdürülemez" bir düzeye ulaştığı ve "soykırım" anlamına geldiği yönündeki açıklamaları ile Küba'nın 7 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun özel oturum düzenlemesi talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin 60 yılı aşkın süredir sürdürdüğü kapsamlı abluka ve yasadışı yaptırımların Küba halkına büyük acılar yaşattığını belirten Mao, ABD'nin son dönemde ablukayı ve yaptırım tedbirlerini artırarak Küba halkının temel geçim kaynaklarına ağır darbe vurduğunu ve bu durumun uluslararası toplumda endişeye yol açtığını ifade etti.

Her zaman olduğu üzere uluslararası hukukta yeri olmayan yasadışı tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını vurgulayan Mao, ABD'ye Küba halkının hayatta kalma ve kalkınma haklarını ihlal etmeye son verme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Ulusal egemenliğini savunma ve dış müdahalelere karşı koyma konusunda Küba'yı kararlı şekilde desteklediklerini belirten Mao, uluslararası eşitlik ve adaleti korumak üzere dünyanın diğer ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Küba Ablukasını Eleştirdi - Son Dakika

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