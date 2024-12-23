Çin, ABD'nin Taiwan'a Silah Satışını Eleştirdi

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BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD'nin Taiwan'a silah satışını sert dille eleştirdi. Zhu, pazar günü yaptığı açıklamada ABD'den Taiwan'ı silahlandırmaya derhal son vermesini istedi.

ABD kısa süre önce Çin'in Taiwan bölgesine yeni bir askeri yardım ve silah satışı yapacağını duyurmuştu.

Zhu, "ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine herhangi şekilde silah sağlamasına kesinlikle karşıyız ve bu konudaki duruşumuz tutarlı ve net" dedi.

Sözcü, ABD'nin bu hamlesinin, tek Çin ilkesini ve 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi başta olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal edeceğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere son derece yanlış sinyaller göndereceğini belirtti.

Zhu, ayrılıkçı faaliyetler ve dış müdahalelerin Taiwan Boğazı'nda barışa yönelik en büyük tehdit olduğunu vurguladı.

ABD'ye Taiwan'ı silahlandırmaya derhal son verme çağrısı yapan Zhu, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini de ABD'ye güvenerek ve askeri yollarla bağımsızlık arayışının sonuç vermeyeceği konusunda uyardı.