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Çin, ABD'nin Taiwan ile ilgili yasa tasarısını kınadı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Taiwan ile ilgili yasa tasarısını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Taiwan'la ilgili sözde yasa tasarısını kabul etmesini şiddetle kınayıp karşı çıktıklarını ve ABD tarafına diplomatik girişimde bulunduklarını açıkladı. ABD Temsilciler Meclisi, 2023 Taiwan için Ayrımcılık Karşıtı Yasa Tasarısı'nı kabul etti. Çin, bu yasanın Çin'in içişlerine müdahale ettiğini ve Taiwan sorununu manipüle etmeye çalıştığını belirtti. Çin, ABD'ye Taiwan meselesinde tarafsız olması ve ilişkileri bozmaması çağrısında bulundu.

Çin, ABD\'nin Taiwan ile ilgili yasa tasarısını kınadı
17.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:18
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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Taiwan'la ilgili sözde yasa tasarısını kabul etmesini şiddetle kınayıp karşı çıktıklarını ve ABD tarafına diplomatik girişimde bulunduklarını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi, kısa süre önce 2023 Taiwan için Ayrımcılık Karşıtı Yasa Tasarısı'nı kabul etti. Yasa, hazine bakanının Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ABD'nin nüfuzunu kullanarak Taiwan'ın bu kuruluşa üyeliğini desteklemesini öngörüyor.

Mao, Salı günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine, ABD'nin sözde yasa tasarısı Çin'in içişlerine bariz şekilde müdahale etmek ve Taiwan sorununu siyasi amaçlarla manipüle ederek "iki Çin" ve "tek Çin, tek Taiwan" anlayışını yaratmaya çalışmak için çıkardığını söyledi. Mao, "Bunu şiddetle kınıyor ve kesinlikle karşı çıkıyoruz. ABD tarafına konuyla ilgili diplomatik girişimde bulunduk" dedi.

Sözcü, "Taiwan'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) yahut sadece egemen devletlerin üye olabileceği herhangi bir uluslararası örgüte katılmak için hiçbir gerekçesi, nedeni ya da hakkı bulunmuyor" diye konuştu.

25 Ekim 1971 tarihinde BM Genel Kurulu'nun 26. oturumunda büyük çoğunlukla kabul edilen 2758 sayılı Kararı hatırlatan Mao, bu kararın " Çin Halk Cumhuriyeti'ne tüm haklarının iade edilip, Çin'in BM nezdindeki tek meşru temsilcisi olarak Çin hükümet temsilcilerinin tanınmasını", ayrıca Taiwan yetkililerinin temsilcilerinin "yasadışı olarak işgal ettikleri yerden" derhal çıkarılmasını öngördüğünü vurguladı.

BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı Kararı ile Taiwan da dahil olmak üzere Çin'in bir bütün olarak BM'de temsil edilmesi konusunun siyaset, hukuk ve usul açısından kesin olarak çözüme kavuşturulduğunu söyleyen Mao, bu kararın ayrıca BM'de Çin'i temsil eden tek bir koltuk olabileceğini ve bunun da Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

2758 sayılı kararın son 50 yılı aşkın süredir BM'de ve IMF gibi özel kuruluşlar ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütler tarafından tanındığını belirten Mao, Taiwan bölgesinin uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılımına ilişkin her türlü meselenin tek Çin ilkesine uygun olarak ele alınması gerektiğine işaret etti.

ABD'den Taiwan meselesinin son derece hassas doğasını tam olarak anlamasını beklediklerini belirten Mao, ABD'ye Taiwan meselesini Çin'in içişlerine karışmak, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan güçlere yanlış sinyaller göndermek ve Çin-ABD ilişkileri ile Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalamak için kullanmaktan derhal vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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