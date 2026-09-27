Çin, ABD'nin yapay zeka için 'süper zeka' terimini desteklediğini bildirdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin yapay zeka için 'süper zeka' terimini desteklediğini bildirdi

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi Cinping'in Washington ziyaretinin sonuçlarını aktaran belgede ABD'nin 'süper zeka' terimini kullanmasına saygı duyduğunu bildirdi. Açıklamada, yapay zekanın gelişiminin süren bir süreç olduğu ve tarafların daha fazla iletişim kurabileceği belirtildi.

Pekin yönetimi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Washington ziyaretinin sonuçlarını aktarmak üzere yayımladığı belgede, ABD'nin yapay zeka teknolojisi için "süper zeka" terimini kullanmasına saygı duyduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in, ABD'nin bu teknolojiye dair tutumuna önem verdiği, söz konusu terimin kullanımını desteklediği belirtildi.

Yapay zekanın gelişiminin devam eden bir süreç olduğu ifade edilen açıklamada, "Taraflar, sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair mutabakat oluşturmak üzere daha fazla iletişim kurabilir, daha derin görüş alışverişinde bulunabilir." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede yapay zekanın da gündeme geldiğini bildirmişti.

"Yapay zeka" ifadesinin bu teknolojiyi doğru şekilde tanımlamadığını belirten Trump, Şi'nin de bu teknoloji için "süper zeka" ifadesinin kullanılmasına olumlu yaklaştığını ifade etmişti.

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı konuşmada da "yapay" kelimesinin bu teknolojiyi "sahte" gibi gösterdiğini belirterek, "Şu andan itibaren tüm ABD belgeleri ve umarım tüm dünya belgeleri 'yapay' yerine çok daha doğru olan 'süper' terimini kullanacak şekilde değiştirilecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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