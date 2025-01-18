Çin: ABD Siber Saldırıları Durdursun

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BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye Çin'e yönelik siber saldırılarını derhal durdurma ve ticari ve fikri mülkiyet hırsızlığına son verme çağrısı yaptı.

Guo cuma günkü basın toplantısında Çin Ulusal Bilgisayar Ağı Acil Müdahale Teknik Ekibi/Koordinasyon Merkezi tarafından gün içinde yayımlanan rapor konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Merkezin verdiği bilgilere göre raporda ABD istihbarat kuruluşlarının ileri materyal tasarımı konusunda çalışan Çinli bir araştırma enstitüsünü ve akıllı enerji ve dijital bilişim konusunda faaliyetler gösteren büyük ölçekli bir yüksek teknoloji işletmesini hedef alan siber saldırıları ayrıntılarıyla ele alınıyor.

"Söz konusu raporu not ettik" diyen Guo, raporun bir kez daha ABD hükümetince Çin'e yönelik başlatılan kötü niyetli siber saldırılarını açığa çıkardığını sözlerine ekledi.

Bu konuda büyük endişe duyduklarını ve ABD tarafından söz konusu kötü niyetli faaliyetlerine derhal son vermesini istediklerini belirten Guo, siber güvenlik ve çıkarlarını korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını kaydetti.

Siber uzayın tüm ülkelerin ulusal güvenlik ve ekonomik refahını ilgilendirdiğini vurgulayan Guo, ABD'nin kendine dönüp bakması, siyasi karalamalara son vermesi, aynı uluslararası kurallara sorumlu şekilde riayet etmesi ve siber uzayda barış ve güvenliğini sağlamak üzere uluslararası toplumla çalışması gerektiğini söyledi.