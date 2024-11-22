Çin-ABD Ticaret Diyaloğu Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin-ABD Ticaret Diyaloğu Çağrısı

Çin, ABD ile ticaret ilişkilerini geliştirmek için diyaloga ve işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

22.11.2024 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, Çin'in ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere ABD ile diyalog kurmaya, işbirliği alanlarını genişletmeye ve farklılıkları yönetmeye hazır olduklarını söyledi.

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada bunun karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine dayalı olacağını belirten Wang, Çin'in bu süreçte egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını da kararlılıkla koruyacağını sözlerine ekledi.

Çin ve ABD ekonomilerinin birbirlerini büyük oranda tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirten Wang, iki ülke arasındaki ilişkilerin kritik önemini vurguladı.

Wang, dengeli, sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik ve ticari ilişkileri korumanın sadece her iki tarafın halklarına değil, aynı zamanda dünyadaki tüm ülkelerin halklarına fayda sağlayacağını ve bunun uluslararası toplumun beklentileriyle de uyumlu olduğunu kaydetti.

Wang, Çin'in büyük oranda büyük potansiyele sahip esnek ve canlı ekonomisine borçlu olduğu dış şoklarla başa çıkma yeteneğinin altını çizdi. Wang, Çin'in bir yandan iç piyasayı ana dayanak noktası alırken, diğer yandan da iç ve dış piyasaların birbirini güçlendirmesine izin veren "çift dolaşımlı" bir kalkınma modeli inşa ettiğini söyledi.

Wang, geçmişin, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesinin, bunu uygulayan ülkenin ticaret açığını çözemediği gibi tam tersine ithal ürün fiyatlarında artışa ve enflasyona yol açarak asıl yükü tüketicilere bindirdiğini açıkça kanıtladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-ABD Ticaret Diyaloğu Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:22:22. #1.13#
SON DAKİKA: Çin-ABD Ticaret Diyaloğu Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.