Çin-ABD Ticaret Diyaloğu Çağrısı

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BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, Çin'in ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere ABD ile diyalog kurmaya, işbirliği alanlarını genişletmeye ve farklılıkları yönetmeye hazır olduklarını söyledi.

Cuma günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada bunun karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine dayalı olacağını belirten Wang, Çin'in bu süreçte egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını da kararlılıkla koruyacağını sözlerine ekledi.

Çin ve ABD ekonomilerinin birbirlerini büyük oranda tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirten Wang, iki ülke arasındaki ilişkilerin kritik önemini vurguladı.

Wang, dengeli, sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik ve ticari ilişkileri korumanın sadece her iki tarafın halklarına değil, aynı zamanda dünyadaki tüm ülkelerin halklarına fayda sağlayacağını ve bunun uluslararası toplumun beklentileriyle de uyumlu olduğunu kaydetti.

Wang, Çin'in büyük oranda büyük potansiyele sahip esnek ve canlı ekonomisine borçlu olduğu dış şoklarla başa çıkma yeteneğinin altını çizdi. Wang, Çin'in bir yandan iç piyasayı ana dayanak noktası alırken, diğer yandan da iç ve dış piyasaların birbirini güçlendirmesine izin veren "çift dolaşımlı" bir kalkınma modeli inşa ettiğini söyledi.

Wang, geçmişin, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesinin, bunu uygulayan ülkenin ticaret açığını çözemediği gibi tam tersine ithal ürün fiyatlarında artışa ve enflasyona yol açarak asıl yükü tüketicilere bindirdiğini açıkça kanıtladığını söyledi.