Çin, ABD ve Japonya'ya Anti-Damping Vergisi Uyguluyor

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BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Salı günü ABD ve Japonya menşeli hidriyodik aside anti-damping vergisi uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

Çin, söz konusu ithalatın yerli sanayiye önemli ölçüde zarar vermesi nedeniyle 16 Ekim 2018 tarihinde beş yıllık bir süre için bu vergileri uygulamaya koymuştu. Bakanlık, geçen yıl sürenin sona ermesinin ardından, yerli sanayinin talebi üzerine anti-dampingi gözden geçirmek üzere soruşturma başlattı.

Bakanlık konuyla ilgili bir kararında, vergilerin kaldırılması halinde damping uygulamasının ve ilgili zararın devam etmesi veya nüksetmesinin olası olduğunu belirtti.

Çarşamba gününden itibaren beş yıl daha yürürlükte kalacak olan vergiler, ABD şirketleri için yüzde 123,4, Japon şirketleri için ise yüzde 41,1 oranında uygulanacak.