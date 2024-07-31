Çin, ABD'ye Filipinler'deki füze sistemini geri çekme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Filipinler'deki füze sistemini geri çekme çağrısı yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Filipinler'deki orta menzilli füze sistemini geri çekme çağrısında bulundu. Çin, bölgenin barış ve refaha ihtiyacı olduğunu belirtirken, ABD ve Filipinler'i yanlış uygulamalarını düzeltmeye çağırdı. ABD'nin Filipinler'e yönelik askeri yardım paketini eleştiren Çin, bölgesel istikrarı baltalayacağını ve gerilimi tırmandıracağını söyledi. Çin, Manila'nın güvenliğini korumak için dış güçleri devreye sokmasının daha fazla güvensizliğe yol açacağını ifade etti.

31.07.2024 18:47
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Çin, ABD'ye Filipinler'deki orta menzilli füze sistemini mümkün olan en kısa sürede geri çekmesi çağrısında bulunurken, bölgenin "füzelere ve çatışmaya değil barış ve refaha" ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Filipinler arasında dün başkent Manila'da gerçekleştirilen 2+2 diyaloğuna ilişkin soruları cevapladı.

Lin, "Filipinler'in ABD'nin orta menzilli füzeler konuşlandırmasına izin vermesi, bölgesel gerilimleri ve çatışmaları körüklemek, jeopolitik çatışmayı ve silahlanma yarışını kışkırtmak için bölge dışı güçlerle işbirliği yapmak gibi sapkın bir eylemdir." dedi.

ABD ve Filipinler'i "bölge ülkelerinin sesine kulak vermeye, yanlış uygulamalarını bir an önce düzeltmeye, orta menzilli füze sistemini daha önce kamuoyuna verdikleri taahhütlere uygun olarak bir an önce geri çekmeye ve yanlış yolda daha fazla ilerlememeye" çağıran Lin, bölgenin "füzelere ve çatışmaya değil "barış ve refaha" ihtiyacı olduğunu belirtti.

Lin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından dün açıklanan Filipinler'e yönelik 500 milyon dolarlık ABD askeri yardım paketini yorumlayarak, Manila'nın "Güney Çin Denizi'nde çatışmayı kışkırtmak için bölge dışındaki ülkelere kur yapmasının sadece bölgesel istikrarı baltalayacağını ve gerilimi tırmandıracağını" söyledi.

ABD'nin Güney Çin Denizi meselesinde taraf olmadığını ve Çin ile Filipinler arasındaki deniz sorunlarına müdahale etme hakkı bulunmadığını ifade eden Lin, Manila'nın güvenliğini korumak için "dış güçleri" devreye sokmaya çalışmasının sadece "daha fazla güvensizliğe ve hatta başkalarının piyonu olmaya" yol açacağını kaydetti.

ABD, Filipinler'e 500 milyon dolar askeri destek paketini duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr., dün Filipinler'in Quezon eyaletinde bir araya gelmişti.

Bakan Blinken, yaptığı açıklamada, Filipinler silahlı kuvvetleri ve sahil güvenliğinin devam eden modernizasyon programı için 500 milyon dolar destek vereceklerini duyurarak, bunun iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini artıracağını söylemişti.

Blinken, Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinin ardından ABD liderliğinde yaşanacak bir değişikliğin Washington'un Asya'daki uzun süreli müttefiki Manila ile ilişkilerini etkilemeyeceğini vurgulamıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ise ABD'nin Filipinler'e orta menzilli füzeler konuşlandırmasının saldırı amaçlı değil Manila'nın savunma kapasitesini arttırmak için olduğunu ve bir silahlanma yarışına yol açmayacağını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye Filipinler'deki füze sistemini geri çekme çağrısı yaptı - Son Dakika

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