BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, ABD tarafına Çinli gazetecilere yönelik ayrımcı politikalarını derhal geri çekme çağrısında bulunduklarını söyledi.
Lin cuma günkü basın toplantısında, ABD tarafının, Çinli gazetecileri de kapsayabilecek şekilde yabancı gazetecilerin vizeyle kalış sürelerini kısaltacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lin, Çin'in karşılıklılık ilkesi uyarınca karşı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › Çin, ABD'ye Gazeteci Ayrımcılığına Son Ver Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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