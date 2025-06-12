Çin, ABD'ye Ticaret Mutabakatına Uyması Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Ticaret Mutabakatına Uyması Çağrısında Bulundu

12.06.2025 13:37
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Londra'daki müzakerelerde varılan mutabakatın uygulanması için ABD'ye uyum çağrısı yapıldı.

Çin, ABD'ye, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için İngiltere'nin başkenti Londra'da yürütülen müzakerelerde varılan mutabakata uyma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Londra'daki toplantının iki ülke liderlerinin stratejik yönlendirmesiyle yürütüldüğünü ve tarafların birbirlerinin endişelerini gidermede ilerleme kaydettiğini belirtti.

Tarafların, iki ülke liderinin 5 Haziran'daki telefon görüşmesinde ve öncesinde mayısta İsviçre'nin Cenevre şehrinde yürütülen görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda prensipte anlaştığını ifade eden Sözcü Lin, Washington yönetiminden mutabakata uymasını beklediklerini vurguladı.

Lin, "Umarız ABD tarafı, ortak zemini genişletmek, yanlış anlamaları gidermek ve işbirliğini iletişim ve diyalogla geliştirmek için Çin ile birlikte çalışır." dedi.

ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için başlattığı müzakerelerin yeni turu, 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılmıştı.

Müzakerelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ticaret Bakanı Vang Vıntao ve Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang temsil etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını, ABD'nin yüzde 55, Çin'in yüzde 10 tarife uygulayacağını bildirirken, Çin tarafı Trump'ın tarife açıklamasını henüz doğrulamadı.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamış, Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtmişti.

Washington yönetimi, Pekin'in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına getirdiği kısıtlamaları kaldırmadığını ileri sürmüş, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirmiş, çip tasarımında kullanılan yazılımların Çin'e satışını durdurmuş ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı veya kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 5 Haziran'da iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüşmüş, görüşmede tarafların, iki ülkeden heyetlerin Cenevre'de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Londra, Güncel, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye Ticaret Mutabakatına Uyması Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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