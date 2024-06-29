Çin, ABD'yi Çin-ABD ilişkilerini bozmamaya çağırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'yi Çin-ABD ilişkilerini bozmamaya çağırıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi Başkan Joe Biden'ın 'beş hayır' taahhüdüne uygun davranmaya, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına saygı göstermeye ve Çin-ABD ilişkilerini bozmamaya çağırdıklarını söyledi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında bilgi veren Mao, Ma'nın Çin'in Taiwan, Xizang, Güney Çin Denizi ve Ukrayna meselelerine ilişkin haklı pozisyonunu açıkladığını belirtti.

29.06.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi Başkan Joe Biden'ın "beş hayır" taahhüdüne uygun davranmaya, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına ciddiyetle saygı göstermeye ve Çin-ABD ilişkilerini bozmaya çalışmak yerine bu ilişkilerin istikrarlı gelişiminde olumlu rol oynamaya çağırdıklarını söyledi.

Mao, Cuma günkü olağan basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkındaki soruların üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Ma'nın Campbell ile 27 Haziran'da görüştüğünü ve iki tarafın Çin-ABD ilişkilerinin mevcut durumu ve ortak ilgi alanlarına giren konularda samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden sözcü, Bakan Yardımcısı Ma'nın Çin'in Taiwan, Xizang, Güney Çin Denizi ve Ukrayna meselelerine ilişkin haklı pozisyonu konusunda açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Mao, Campbell ile telefon görüşmesi sırasında Ma'nın aşağıdaki hususları vurguladığını dile getirdi:

Ma, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu söyledi. "Taiwan'ın bağımsızlığının" çıkmaz sokak olduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" göz yummanın ve desteğin geri tepeceğini kaydeden Ma, ABD tarafının Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ayrılıkçı doğasını ve bunun Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrara vereceği büyük zararı tam olarak görmesi, Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriye riayet etmesi, Taiwan'ı silahlandırmaya son vermesi ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe yönündeki sözünü tutması gerektiğini belirtti.

Ma, Xizang ile ilgili konuların Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini vurgulayarak ABD tarafının " Tibet'in bağımsızlığı" güçlerini yüreklendirici her türlü eylemden kaçınması ve Xizang'la bağlantılı konuları bahane ederek Çin'in içişlerine karışmaya son vermesi gerektiğini ifade etti.

Ma, Ren'ai Jiao resifi konusunda mevcut gerilimin temel nedeninin, Filipinler'in Çin'le varılan mutabakatı terk etmesi ve Ren'ai Jiao resifinin kalıcı işgali amacıyla yasadışı şekilde karaya oturtulan gemiye büyük miktarda inşaat malzemesi göndererek Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne meydan okuması olduğunu belirtti. Ma, ABD'nin Filipinler tarafının provokasyonlarını yüreklendirip desteklemeye son vermesi ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sürdürmek üzere somut adımlar atması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Çin'in Ukrayna konusundaki pozisyonunun nesnel ve adil olduğunu kaydeden Ma, ABD tarafının Çin'i sebepsiz yere karalamaktan, Çin'i günah keçisi yapmaktan ve Çin ile Rusya arasındaki normal ekonomik ve ticari alışverişleri engellemekten vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Ma, ABD'nin yasadışı tek taraflı yaptırımları ve sınır aşan yargı yetkisini kötüye kullanmasına güçlü şekilde karşı çıktıklarını ve Çinli şirket ve bireylerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Joe Biden, Ukrayna, Sözcü, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Çin-ABD ilişkilerini bozmamaya çağırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:24:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'yi Çin-ABD ilişkilerini bozmamaya çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement