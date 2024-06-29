Çin, ABD'yi Çin-ABD ilişkilerini bozmamaya çağırıyor

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BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi Başkan Joe Biden'ın "beş hayır" taahhüdüne uygun davranmaya, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına ciddiyetle saygı göstermeye ve Çin-ABD ilişkilerini bozmaya çalışmak yerine bu ilişkilerin istikrarlı gelişiminde olumlu rol oynamaya çağırdıklarını söyledi.

Mao, Cuma günkü olağan basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkındaki soruların üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Ma'nın Campbell ile 27 Haziran'da görüştüğünü ve iki tarafın Çin-ABD ilişkilerinin mevcut durumu ve ortak ilgi alanlarına giren konularda samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden sözcü, Bakan Yardımcısı Ma'nın Çin'in Taiwan, Xizang, Güney Çin Denizi ve Ukrayna meselelerine ilişkin haklı pozisyonu konusunda açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Mao, Campbell ile telefon görüşmesi sırasında Ma'nın aşağıdaki hususları vurguladığını dile getirdi:

Ma, Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu söyledi. "Taiwan'ın bağımsızlığının" çıkmaz sokak olduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" göz yummanın ve desteğin geri tepeceğini kaydeden Ma, ABD tarafının Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ayrılıkçı doğasını ve bunun Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrara vereceği büyük zararı tam olarak görmesi, Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildiriye riayet etmesi, Taiwan'ı silahlandırmaya son vermesi ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe yönündeki sözünü tutması gerektiğini belirtti.

Ma, Xizang ile ilgili konuların Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini vurgulayarak ABD tarafının " Tibet'in bağımsızlığı" güçlerini yüreklendirici her türlü eylemden kaçınması ve Xizang'la bağlantılı konuları bahane ederek Çin'in içişlerine karışmaya son vermesi gerektiğini ifade etti.

Ma, Ren'ai Jiao resifi konusunda mevcut gerilimin temel nedeninin, Filipinler'in Çin'le varılan mutabakatı terk etmesi ve Ren'ai Jiao resifinin kalıcı işgali amacıyla yasadışı şekilde karaya oturtulan gemiye büyük miktarda inşaat malzemesi göndererek Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne meydan okuması olduğunu belirtti. Ma, ABD'nin Filipinler tarafının provokasyonlarını yüreklendirip desteklemeye son vermesi ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sürdürmek üzere somut adımlar atması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Çin'in Ukrayna konusundaki pozisyonunun nesnel ve adil olduğunu kaydeden Ma, ABD tarafının Çin'i sebepsiz yere karalamaktan, Çin'i günah keçisi yapmaktan ve Çin ile Rusya arasındaki normal ekonomik ve ticari alışverişleri engellemekten vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

Ma, ABD'nin yasadışı tek taraflı yaptırımları ve sınır aşan yargı yetkisini kötüye kullanmasına güçlü şekilde karşı çıktıklarını ve Çinli şirket ve bireylerin meşru ve yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.