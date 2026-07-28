Çin, ABD'yi Gümrük Vergilerini Kaldırmaya Çağırdı

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'ye "zorla çalıştırma" iddialarını gerekçe göstererek uyguladığı tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini tamamen kaldırma ve hatalı uygulamalarından vazgeçme çağrısında bulundu.

Sözcü pazartesi günkü basın toplantısında, ABD'nin "zorla çalıştırma" ile ilgili başlattığı soruşturmanın ardından, Çin'in de aralarında bulunduğu 60 ülkeye 301. Madde kapsamında ek gümrük vergileri getirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in zorla çalıştırmaya her zaman karşı çıktığını, kapsamlı bir iş hukuku ve düzenleyici çerçeve oluşturduğunu belirten sözcü, zorla çalıştırma uygulamalarını önleme ve bunlarla mücadele etme konusunda ülkenin kararlılığını vurguladı. Sözcü, ABD'nin ise buna karşın 1930 tarihli Zorla Çalıştırma Sözleşmesi'ni henüz onaylamadığını ve uzun süredir "zorla çalıştırma" meselesini manipüle ettiğine dikkat çekti.

ABD'nin bir kez daha "zorla çalıştırma" bahanesiyle 301. Madde kapsamında soruşturma başlattığını ve tek taraflı gümrük vergileri uyguladığını belirten sözcü, bunun tipik bir tek taraflılık ve korumacılık eylemi olduğunu vurguladı. Sözcü, Çin'in buna kararlılıkla karşı çıktığını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin hatalı uygulamalarını düzeltmesi ve söz konusu tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini tamamen kaldırması gerektiğini söyledi.