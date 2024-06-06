Çin, ABD'yi uzay işbirliği için önlemler almaya çağırdı

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BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD ile uzay alanında işbirliği yapmaya her zaman açık olduğunu belirterek, ABD tarafını bu alanda işbirliğinin önündeki engelleri kaldırmak için tatbiki önlemler almaya çağırdı.

Mao, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, NASA Başkanı Bill Nelson'ın Çarşamba günü Çin'in Chang'e-6 görevinin başarısını kutlamasının ardından söz konusu açıklamayı yaptı. Nelson, Çin'le uzay konusunda diyalog ve işbirliğini artırmak istediklerini söylemişti.

"Chang'e-6 dünyada ilk kez Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayıp havalanarak, uzayın insanlık tarafından barışçıl amaçlarla kullanılmasında tarihi bir adım attı" diyen Mao, birçok ülkenin söz konusu görev hakkında olumlu yorumlarda bulunduğunu ve Çin'in bu başarılardan dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Sözcü, Çin'in ABD ile uzay konusunda etkileşim ve işbirliğine her zaman açık bir tutum sergilediğini vurguladı. Mao, iki tarafın yer bilim ve uzay bilim işbirliği çalışma grubu, Çin-ABD sivil uzay diyaloğu ve iki ülkenin Mars keşif araçları arasında yörünge verileri bilgi alışverişi gibi mekanizmalar kurduğunu hatırlattı.

Mao, "Çin-ABD uzay işbirliğinde an itibarıyla birtakım sorun ve zorluklar mevcut. Bunların kökeni ise iki ülkenin uzay kuruluşları arasında normal etkileşim ve diyaloğu engelleyen 'Wolf Amendment' gibi ABD'nin yurtiçi yasal mevzuatından kaynaklanıyor" dedi.

Sözcü, "ABD iki ülke arasında uzay alanında etkileşim ve işbirliğini teşvik etmeyi samimiyetle istiyorsa, bu engelleri ortadan kaldırmak üzere tatbiki önlemler almalıdır" diye konuştu.