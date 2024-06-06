Çin, ABD'yi uzay işbirliği için önlemler almaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'yi uzay işbirliği için önlemler almaya çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD ile uzay alanında işbirliği yapmaya her zaman açık olduğunu belirterek, ABD tarafını bu alanda işbirliğinin önündeki engelleri kaldırmak için tatbiki önlemler almaya çağırdı. Mao, NASA Başkanı Bill Nelson'ın Çin'in Chang'e-6 görevinin başarısını kutlamasının ardından söz konusu açıklamayı yaptı.

06.06.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD ile uzay alanında işbirliği yapmaya her zaman açık olduğunu belirterek, ABD tarafını bu alanda işbirliğinin önündeki engelleri kaldırmak için tatbiki önlemler almaya çağırdı.

Mao, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, NASA Başkanı Bill Nelson'ın Çarşamba günü Çin'in Chang'e-6 görevinin başarısını kutlamasının ardından söz konusu açıklamayı yaptı. Nelson, Çin'le uzay konusunda diyalog ve işbirliğini artırmak istediklerini söylemişti.

"Chang'e-6 dünyada ilk kez Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayıp havalanarak, uzayın insanlık tarafından barışçıl amaçlarla kullanılmasında tarihi bir adım attı" diyen Mao, birçok ülkenin söz konusu görev hakkında olumlu yorumlarda bulunduğunu ve Çin'in bu başarılardan dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Sözcü, Çin'in ABD ile uzay konusunda etkileşim ve işbirliğine her zaman açık bir tutum sergilediğini vurguladı. Mao, iki tarafın yer bilim ve uzay bilim işbirliği çalışma grubu, Çin-ABD sivil uzay diyaloğu ve iki ülkenin Mars keşif araçları arasında yörünge verileri bilgi alışverişi gibi mekanizmalar kurduğunu hatırlattı.

Mao, "Çin-ABD uzay işbirliğinde an itibarıyla birtakım sorun ve zorluklar mevcut. Bunların kökeni ise iki ülkenin uzay kuruluşları arasında normal etkileşim ve diyaloğu engelleyen 'Wolf Amendment' gibi ABD'nin yurtiçi yasal mevzuatından kaynaklanıyor" dedi.

Sözcü, "ABD iki ülke arasında uzay alanında etkileşim ve işbirliğini teşvik etmeyi samimiyetle istiyorsa, bu engelleri ortadan kaldırmak üzere tatbiki önlemler almalıdır" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Nelson, Sözcü, NASA, Uzay, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi uzay işbirliği için önlemler almaya çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:26:13. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, ABD'yi uzay işbirliği için önlemler almaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement