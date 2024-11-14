Çin, ABD'yi Yarı İletken Baskısı İçin Eleştirdi - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Yarı İletken Baskısı İçin Eleştirdi

Çin, ABD'nin yarı iletken sektöründeki kısıtlamalarını piyasa dışı uygulama olarak nitelendirdi.

14.11.2024 18:00
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BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin yarı iletken sektöründe Çin'i baskılamasını "tipik bir piyasa dışı uygulama" olarak niteleyerek sert dille eleştirdi.

He söz konusu ifadeleri perşembe günkü basın toplantısında ABD'nin Taiwan Yarı İletken İmalat Şirketi'nden belirli gelişmiş çiplerin Çin anakarasına sevkiyatlarını kısıtlamasını istediği yönündeki haberler hakkındaki yorumunun sorulması üzerine kullandı.

Sözcü, "ABD bir süredir ihracat kontrolü önlemlerini kötüye kullanıyor, sınır aşan yargı yetkisi uyguluyor ve yarı iletken sektöründe Çin'in baskılanıp kontrol altına alınmasını sürekli yoğunlaştırıyor. Bu da küresel yarı iletken pazarının önünü kesiyor.

Bu durum uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi ve serbest ticarete büyük oranda müdahale edilmesi anlamına geliyor" dedi.

Yarı iletkenlerin tipik bir küresel endüstriyel iş bölümü ve işbirliği alanı olduğunu kaydeden sözcü, ABD'nin yaptığı şeylerin, tüm tarafların çıkarlarına ciddi şekilde zarar vereceğini ve küresel bilimsel ve teknolojik alışverişi ve ekonomik ve ticari işbirliğini engelleyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Yarı İletken Baskısı İçin Eleştirdi - Son Dakika

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