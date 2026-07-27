Çin, Açık Deniz Balıkçılığı İçin Devriye Başlattı - Son Dakika
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Çin, Açık Deniz Balıkçılığı İçin Devriye Başlattı

Çin, Açık Deniz Balıkçılığı İçin Devriye Başlattı
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Çin Sahil Güvenliği, Pasifik Okyanusu'nda 45 gün sürecek balıkçılık devriyesine başladı.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait iki gemi, Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesiminde yürütülecek açık deniz balıkçılık faaliyetlerine yönelik kolluk devriyesi için ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinden hareket etti.

Çin Sahil Güvenliği tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre söz konusu gemiler, 45 gün sürecek olan devriye görevi süresince uluslararası hukuka uygun olarak kapsamlı kolluk faaliyetleri gerçekleştirecek.

Açıklamada filonun yasadışı, bildirilmemiş ve düzenlenmemiş balıkçılıkla mücadele edeceği ifade edildi. Görevin ayrıca açık denizlerdeki balıkçılık düzenini ciddiyetle korumayı ve balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Çin Sahil Güvenliği, uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmeyi hedefleyen devriyenin, Çin'in büyük bir ülke olarak küresel okyanus yönetişimine aktif katılma ve açık deniz balıkçılık kaynaklarını koruma konusundaki kararlılığını tam olarak gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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