Çin-Afrika Arasında Yeni Hava Kargo Hattı

URUMQİ, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ile Afrika arasındaki ilk direkt hava kargo hattı resmen faaliyete geçti. Cuma günü Xinjiang bölgesinin merkezi Urumqi'den havalanan Boeing 777 tipi kargo uçağının Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya doğru yola çıkmasıyla ilk yolculuk gerçekleşti.

Etiyopya Havayolları, söz konusu rotada haftada 2-3 uçuş gerçekleştirecek. Xinjiang'ın ihracatçılarının Afrika'daki ve dünyadaki lojistik ağlara sorunsuz şekilde entegre etmeyi amaçlayan yeni rota ile sığır eti, kuzu eti, özel kahve ve bahçe ürünleri gibi birinci sınıf Afrika malları doğrudan Çinli tüketicilere ulaştırılabilecek.

Gümrük makamları, lojistik verimliliği artırmak için varışta doğrudan tasnif ve dağıtım gibi kolaylaştırılmış prosedürler uyguluyor.

Urumqi'deki havalimanı gümrüğünden bir yetkili Liu Jingyi, "Rotanın, tedarik zincirindeki daha fazla işletmeyi çekmesi, ilgili sektörleri teşvik etmesi ve yeni istihdam olanakları yaratması bekleniyor" dedi.

Etiyopya Havayolları kargo ve lojistik hizmetlerinden sorumlu Dereje Derero Dimenso ise, bu rotanın Çin ile Afrika arasındaki ticarete güçlü lojistik destek sağlayacağını, daha derin ve geniş bir işbirliğinin önünü açacağını söyledi.

Söz konusu rota, İstanbul ve İslamabad gibi şehirlere bağlanan yeni rotaların ardından bu yıl Urumqi'den başlatılan sekizinci uluslararası kargo rotası oldu.