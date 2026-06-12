Çin-Afrika Enerji İşbirliği Derinleşiyor

ADDİS ABABA, 12 Haziran (Xinhua) -- Çinli ve Afrikalı yetkili ve uzmanlar, sürdürülebilir, uygun fiyatlı ve güvenilir enerji tedarikinin sağlanması ve Ortadoğu'daki kriz başta olmak üzere küresel gerilimler nedeniyle petrol sevkiyatında yaşanan aksaklıkların giderilmesi için enerji sektörünü geliştirmeye yönelik ikili işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

"Çalkantılı Dünyada Çin-Afrika Enerji Diplomasisinin Güçlendirilmesi" temalı 2026 Çin-Afrika Düşünce Kuruluşları Enerji Forumu perşembe günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapıldı.

Çin'in Afrika Birliği Daimi Temsilciliği Başkanı Jiang Feng, etkinlikte yaptığı konuşmada, sürdürülebilir enerji tedarikini sağlamak üzere Çin ve Afrika'nın enerji konusunda karşılıklı fayda sağlayan bir kazan-kazan ortaklığı kurması gerektiğini söyledi.

Jiang, "Afrika'nın acil enerji ihtiyaçları karşısında Çin-Afrika enerji işbirliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının keşfedilmesine, düşük karbonlu teknolojilerin tanıtılmasına, Afrika'nın petrol arıtma kapasitesinin desteklenmesine ve kıta genelinde etkin bir enerji tedariki sağlamak üzere sağlam elektrik şebekelerinin kurulmasına odaklanmalıdır" dedi.

Çin'in deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Jiang, bu kapsamda Afrika'nın bir yandan bol miktardaki enerji kaynaklarından yararlanırken diğer yandan da modern ve güvenilir enerji kaynaklarına erişimini iyileştirmesine katkıda bulunmaya istekli olduklarını belirtti.

Afrika Birliği Komisyonu eski Başkan Yardımcısı ve Equity Bank Kenya Yönetim Kurulu Başkanı Erastus Mwencha ise Çin ve Afrika'nın, mevcut işbirliği çerçevelerinden yararlanarak temiz enerji üretimini ilerletmesi ve hidrokarbonlara aşırı bağımlılığı azaltması gerektiğini söyledi.

Mwencha, Beijing'de düzenlenen 2024 Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi'nde kabul edilen enerji işbirliği çerçevesinin ve çerçeve kapsamında ortaya konulan eylem planının, günümüzde yaşanan küresel enerji kriziyle mücadeleye yönelik sağlam bir kurumsal temel sağladığını dile getirdi.

Ortadoğu'da yaşanan krizin ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının, Afrika ülkelerini küresel enerji güvenliğine yönelik şiddetli sorunlarla karşı karşıya bıraktığına dikkat çeken Mwencha, Çin-Afrika enerji işbirliğinin, günümüzde yaşanan enerji krizinin ve gelecekte yaşanabilecek bu türden krizlerin, küresel enerji krizi risklerini azaltmada aktif bir araç işlevi görebileceğini vurguladı.

Komisyonun Girişimcilik ve Yatırım Bölümü Başkanı İslam Swaleh de Afrika'nın zengin kaynakları ile Çin'in teknolojik kabiliyetlerinin bir araya getirilmesinin, stratejik ortaklık açısından benzeri görülmemiş bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Swaleh, "Çin-Afrika enerji diplomasisinin birincil önceliği direnci güçlendirmek olmalı. Petrol tedarikinde son yıllarda yaşanan aksaklıklar, çeşitlendirilmiş enerji tedarik zincirlerinin, bölgesel entegrasyonun ve altyapı sistemlerinin birbiriyle bağlantısının önemini ortaya koymuştur" dedi.

Swaleh, gelecekte Çin-Afrika enerji işbirliğinin sadece elektrik üretimine değil, aynı zamanda istihdam yaratacak, sektörleri güçlendirecek ve uzun vadeli yapısal dönüşümü destekleyecek yerel kapasite inşasına da odaklanması gerektiğini belirtti.

Afrika Politika Enstitüsü tarafından düzenlenen forum, Çin ve Afrika'dan yaklaşık 100 uzman ve akademisyeni bir araya getirdi.