Çin-Afrika İşbirliği Zirvesi'nde Dayanışma Vurgusu

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Çin'de düzenlenen Çin- Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC), gelişmekte olan dünyanın, uluslararası krizler, siyasi çalkantılar ve ekonomik istikrarsızlığın yükseldiği bir dönemde, birlik ve dayanışma çağrısına tanıklık etti.

Çin ile Afrika Birliği (AfB) üyesi 53 ülkeyi bir araya getiren forumun 9'uncu zirvesi, "Modernleşmeyi İlerletmek ve Ortak Geleceği Paylaşan Yüksek Düzeyli Çin-Afrika Topluluğu İnşa Etmek için El Ele Vermek" alt başlığıyla Pekin'de düzenlendi.

Zirvede Çin ve Afrika ülkeleri, ortak kalkınma yolunda çok sayıda alanda işbirliği geliştirme mesajını verirken, dünyanın krizler ve dönüşümlerden geçtiği bir dönemde, "Küresel Güney" olarak adlandırılan gelişmekte olan ülkelerin birlik ve dayanışma içinde olması gerektiği vurgusu öne çıktı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, foruma katılmak üzere Pekin'i ziyaret 50'den fazla devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yürütürken bu görüşmelerde Çin, 30 Afrika ülkesiyle ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltti. Böylece Çin'in AfB üyesi 53 ülke ile ilişkisini "stratejik" seviyeye çıkarmış oldu.

Öte yandan zirvede Çin-Afrika ilişkilerinin genel karakterizasyonu da "yeni dönem için her koşulda ortak geleceği paylaşan Çin-Afrika topluluğu" olarak güncellendi.

AfB üyesi Esvatini, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkisi olduğu için FOCAC'a yer alamayan tek Afrika ülkesi konumda bulunuyor.

"Küresel Güney'in hamisi"

Taraflar, forumda, "Pekin Deklarasyonu" adı verilen ortak bildiri ile 3 Yıllık Eylem Planı'nı kabul etti. Çin lideri Şi, Afrika'nın modernleşmesine destek için sanayi, ticaret, altyapı, kalkınma işbirliği, sağlık, tarım, geçim, kültürel etkileşim, yeşil dönüşüm ve güvenlik alanlarında 10 "ortak eylem" inisiyatifi önerdi.

Şi, Çin'in en az gelişmiş 33 Afrika ülkesine ithalatta gümrük tarifelerini tek taraflı olarak kaldırarak pazarını bu ülkelere açacağını duyururken gelecek 3 yılda kıtaya 360 milyar yuan (50,6 milyar dolar) kaynak aktaracağını bildirdi.

Çin lideri ayrıca, Afrika'da tarım ve geçim destek programları, yeşil enerji ve bağlantılılık projeleri yürütmeyi, gıda yardımları, askeri eğitim ve devlet yönetiminde deneyim paylaşmayı vadetti.

Çin, Afrika ülkelerine ortak kalkınma mesajıyla Batı ile jeopolitik ve ekonomik rekabette Küresel Güney'in hamiliğine soyunarak denge kurmaya çalışacağının yeni bir işaretini verdi.

"Küresel Güney için önemi bir an"

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, FOCAC eş dönem başkanlığını yürüten Senagal'in Dışişleri Bakanı Yassine Fall ve eş dönem başkanlığını devralan Kongo Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso ile düzenlediği ortak basın toplantısında, tarafların uluslararası durum ve küresel yönetim konusunda stratejik iletişimi sürdüreceklerini vurguladı.

Çin ve Afrika'nın temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirini destekleyeceğini, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarları ile uluslararası eşitliği ve adaleti savunacağını ifade eden Bakan Vang, tarafların, "eşit ve düzen içindeki çok kutuplu bir dünyayı ve herkese faydalı kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunacağı", "'yüksek çitli küçük bahçeleri" reddederek ayrımcılığa ve ön yargılara karşı çıkacağı" ve "tarihsel adaletsizlikleri düzelterek herkesin modernleşme sürecinden fayda sağlamasına olanak sağlayacağını" dile getirdi.

Zirvenin, Küresel Güney'in birliği ve dayanışması adına önemli bir öz güven mesajı verdiğinin altını çizen Vang, "FOCAC Zirvesi, Küresel Güney için önemli bir an, ortak geleceği paylaşan topluluğu oluşturma yolunda parlak bir başarı oldu." dedi.