Çin, Afrika\'ya Ebola Mücadelesinde Destek Veriyor

YİNCHUAN, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Ebola Salgını Hakkında Afrika Devlet ve Hükümet Başkanları ve Ortakları Üst Düzey Toplantısı'na katılarak video bağlantısı yoluyla bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Liu salı günü toplantıda yaptığı konuşmada, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk ve herkes için küresel bir sağlık topluluğu inşa etme vizyonunun, salgınla mücadelede uluslararası işbirliğine yönelik bir yol haritası sağladığını söyledi.

Çin ve Afrika'nın her zaman ortak geleceğe sahip bir topluluk olduğunu belirten Liu, Çin'in Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ve Afrika Birliği'ne acil insani yardım sağladığını ve Kongo'ya uzman sağlık ekipleri gönderdiğini kaydetti.

Liu, Afrika ülkelerinde görevli yaklaşık 1.000 Çinli sağlık uzmanının, yerel halkla yan yana hastalıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevesinde Afrika'ya daha fazla tıbbi destek sağlamaya hazır olduklarını belirten Liu, uluslararası topluma Afrika ülkelerine yönelik desteği artırmak üzere dayanışma ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Burundi Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Güney Afrika, Ekvator Ginesi ve Zimbabve'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla Afrika ülkesinden devlet ve hükümet başkanları katıldı. Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşların temsilcileri ve bölge dışından ortaklar da toplantıda hazır bulundu.