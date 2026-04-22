Çin, Antelope Resifi'nde Askeri Ada İnşa Ediyor

22.04.2026 17:31
Çin, Güney Çin Denizi'ndeki Antelope Resifi'nde askeri bir üs inşa ediyor, varlığını güçlendiriyor.

Çin'in, Güney Çin Denizi'nde ihtilaflı sularda yer alan Antelope Resifi'nde yapay ada inşa ettiği, ada üzerinde de geniş çaplı askeri üs kurarak bölgedeki varlığını güçlendirmeyi hedeflediği iddia edildi.

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Vantor tarafından sağlanan uydu görüntülerinin incelendiği The New York Times (NYT) gazetesi haberine göre, Pekin yönetimi, Vietnam açıklarındaki tartışmalı sularda yer alan Antelope Resifi'nde son aylarda yoğun inşaat faaliyetleri yürütüyor.

Çok sayıda geminin deniz tabanından çıkardığı tortuyu ada üzerine taşıdığı anların yer aldığı uydu görüntülerinde, Çin'in, büyük gemilerin girişine imkan sağlamak amacıyla lagüne kanal açtığı ve birkaç ay öncesine kadar su altında olan alanların bugün bina, helikopter pisti ve iskelelerle donatıldığı görüldü.

ABD basınına konuşan uzmanlar, Çin'in ada inşa faaliyetlerini yeniden hızlandırarak ve ada üzerinde büyük ölçekli askeri üs kurarak bölgedeki varlığını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Uzmanlar, büyüklüğü ve devam eden inşaat faaliyetleri göz önüne alındığında Antelope Resifi'nin Çin'in bölgedeki en büyük askeri üslerinden birine dönüşebileceğini değerlendirdi.

Bu tür yapay adalarda genellikle hava pistleri, radar sistemleri ve füze altyapısının bulunduğuna işaret eden uzmanlar, söz konusu üslerin Çin'in deniz ve hava kuvvetlerinin ana kara dışında daha etkin faaliyet göstermesine imkan sağlayabileceğini aktardı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
