Çin, APEC'de Dijitalleşme ve Yapay Zeka İşbirliğini Artırıyor - Son Dakika
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Çin, APEC'de Dijitalleşme ve Yapay Zeka İşbirliğini Artırıyor

Çin, APEC\'de Dijitalleşme ve Yapay Zeka İşbirliğini Artırıyor
24.07.2026 12:49
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Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, Asya-Pasifik bölgesinde dijitalleşme ve yapay zeka işbirliğine hazır.

CHENGDU, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Asya-Pasifik topluluğunun inşasına daha güçlü bir ivme kazandırmak amacıyla dijitalleşme ve yapay zekaya ilişkin alanlardaki tatbiki işbirliğini derinleştirmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Zhang perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Dijital ve Yapay Zeka Bakanlar Toplantısı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

İnovasyon odaklı kalkınmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini belirten Zhang, yapay zeka sektöründe teknolojik inovasyon, endüstriyel kalkınma ve uygulama senaryolarını ilerleteceklerini ve Asya-Pasifik bölgesindeki dijital dönüşüme öncülük edeceklerini ifade etti.

Zhang ayrıca standart, kural ve endüstriyel işbirliğinin ortaklaşa geliştirilmesini destekleyeceklerini, teknolojide açık kaynak ve açık işbirliğini teşvik edeceklerini ve bölgede dijital refahı artıracaklarını kaydetti.

Zhang, dijitalleşme ve yapay zeka altyapısının inşasını ilerleteceklerini, verilerin güvenli, kurallı ve verimli akış ve kullanımını kolaylaştıracaklarını ve bölge halkına daha büyük faydalar sağlayacaklarını vurguladı.

Öte yandan Çin'in kalkınma stratejileri, yönetişim kuralları ve teknik standartlar konusunda koordinasyonu güçlendireceğini kaydeden Zhang, adil ve eşitlikçi bir küresel yapay zeka yönetişim sistemi inşa etmek üzere işbirliği yapacağını dile getirdi.

"Asya-Pasifik Topluluğu'nun Güçlendirilmesi için Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka" temasıyla gerçekleştirilen toplantıya, APEC üyesi ekonomilerden, sekreteryadan ve gözlemcilerden 170'in üzerinde temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, APEC'de Dijitalleşme ve Yapay Zeka İşbirliğini Artırıyor - Son Dakika

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