Çin-Arap İlişkileri Güçleniyor

Güncel

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi başkent Beijing'de Arap ülkelerinin diplomatik misyon temsilcileri ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini dış ilişkilerde her zaman önemli bir konuma yerleştirdiğini ve Çin-Arap ilişkilerinin, bu ülke liderlerinin rehberliğinde tarihin en iyi dönemine girdiğini söyledi.

Wang, Çin ile Arap ülkeleri arasındaki çok yönlü işbirliği ivmesini sürdürmek, birlikte modernleşmeyi ileriye taşımak ve ortak geleceğe sahip üst düzey bir topluluk inşa etmek üzere Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Ortadoğu'nun Ortadoğu halklarına ait olduğunu vurgulayan Wang, uluslararası toplumun bölge ülkelerinin meşru kaygılarına, bağımsız tercihlerine ve tarihi ve kültürel geleneklerine saygı göstermesi ve uyum içinde yaşama ve uzun vadeli barış ve istikrarı sağlama konusunda bu ülkeleri desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Wang, Gazze'de kapsamlı bir ateşkes yapılarak birliklerin bir an önce kalıcı olarak geri çekilmesi ve Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Lübnan'ın egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten Wang, Suriye'de tüm tarafların ülke ve halkın uzun vadeli çıkarları doğrultusunda hareket ederek açık ve kapsayıcı bir siyasi çözüm süreci başlatması gerektiğini vurguladı.

Wang, stratejik bağımsızlıklarını güçlendirme, birlik ve özgüvenlerini sağlama ve Ortadoğu'da barış ve istikrar için çaba gösterme konusunda Arap ülkelerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Arap ülkelerinin Çin'deki diplomatik misyon temsilcileri de tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediklerini belirterek Çin'in uzun vadeli destek ve yardımlarından takdirle bahsetti.

Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye taşıyan ilk Arap-Çin Zirvesi'nden övgüyle söz eden temsilciler, ikinci zirvenin de başarılı geçmesi ve Çin-Arap işbirliğinde daha fazla sonuç elde etmek için Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Çin'in Filistin halkının haklı davasını destekleme konusundaki adil tutumunu ve Ortadoğu'da barış ve istikrara yaptığı olumlu katkıları takdir ettiklerini kaydeden temsilciler, Çin'in Ortadoğu'daki gerilimin düşürülmesinde daha aktif rol oynaması temennisini dile getirdi.