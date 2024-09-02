Çin, Japonya'nın Protestosuna Yanıt Verdi: Geçiş Tamamen Yasal

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Çin, araştırma gemisinin Japon kara sularından dünkü geçişinin "tamamen yasal" olduğunu savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Japon hükümetinin protesto ettiği geçişin, meşru bir seyir olduğunu belirtti.

Geminin geçtiği Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nın uluslararası seyrüsefer için kullanıldığına dikkati çeken Mao, Çin gemisinin geçiş hakkını kullanmasının "tamamen yasal" olduğunu öne sürdü.

Mao, geçişin, birkaç gün önce bir Çin keşif uçağının Japon hava sahasını ihlal etmesinin ardından gerçekleşmesine ilişkin ise "İki olay arasında tesadüfi bağlantılar kurup bunları aşırı yorumlamaya gerek yok." ifadesini kullandı.

Olay

Japonya, Çin'e ait bir araştırma gemisinin dün sabah Kagoşima bölgesinin güneyinde Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarındaki kara sularına girmesini protesto ettiğini bildirmişti.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, geminin kara sularına girmesine ilişkin, "Japonya, topraklarını ve sularını savunacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da olay sonrası Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine "protesto ve güçlü endişelerinin iletildiği" belirtilmişti.

Çin askeri uçağı ilk kez Japon hava sahasını ihlal etmişti

Japonya Savunma Bakanlığından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Tokyo yönetimi, ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Japon savaş uçaklarının uçağa karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.