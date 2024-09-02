Çin, Japonya'nın Protestosuna Yanıt Verdi: Geçiş Tamamen Yasal - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Japonya'nın Protestosuna Yanıt Verdi: Geçiş Tamamen Yasal

Çin Dışişleri Bakanlığı, araştırma gemisinin Japon kara sularından geçişinin yasal olduğunu belirtti. Japonya ise bu geçişi protesto etti.

02.09.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, araştırma gemisinin Japon kara sularından dünkü geçişinin "tamamen yasal" olduğunu savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Japon hükümetinin protesto ettiği geçişin, meşru bir seyir olduğunu belirtti.

Geminin geçtiği Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nın uluslararası seyrüsefer için kullanıldığına dikkati çeken Mao, Çin gemisinin geçiş hakkını kullanmasının "tamamen yasal" olduğunu öne sürdü.

Mao, geçişin, birkaç gün önce bir Çin keşif uçağının Japon hava sahasını ihlal etmesinin ardından gerçekleşmesine ilişkin ise "İki olay arasında tesadüfi bağlantılar kurup bunları aşırı yorumlamaya gerek yok." ifadesini kullandı.

Olay

Japonya, Çin'e ait bir araştırma gemisinin dün sabah Kagoşima bölgesinin güneyinde Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarındaki kara sularına girmesini protesto ettiğini bildirmişti.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, geminin kara sularına girmesine ilişkin, "Japonya, topraklarını ve sularını savunacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da olay sonrası Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine "protesto ve güçlü endişelerinin iletildiği" belirtilmişti.

Çin askeri uçağı ilk kez Japon hava sahasını ihlal etmişti

Japonya Savunma Bakanlığından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Tokyo yönetimi, ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Japon savaş uçaklarının uçağa karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Denizcilik, Japonya, Savunma, Güncel, Dünya, Denizcilik, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Japonya'nın Protestosuna Yanıt Verdi: Geçiş Tamamen Yasal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
18:25 Kadıköy’de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
17:59 Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah’tan İstifası ve Partinin Yorumları Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan İstifası ve Partinin Yorumları
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 19:19:42. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Japonya'nın Protestosuna Yanıt Verdi: Geçiş Tamamen Yasal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement