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Çin, AS700 İnsanlı Sivil Zeplin İçin Onay Belgesi Verdi - Son Dakika
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Çin, AS700 İnsanlı Sivil Zeplin İçin Onay Belgesi Verdi

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC) tarafından geliştirilen AS700 insanlı sivil zeplin için tip onay belgesi verdi. Zeplin, kısa mesafede kalkış ve iniş yapabilme özelliğiyle hava turları, acil kurtarma ve kentsel güvenlik gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Çin, AS700 İnsanlı Sivil Zeplin İçin Onay Belgesi Verdi
22.12.2023 - 17:58,  Güncelleme: 17:59
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BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), ülkenin bağımsız olarak geliştirdiği AS700 insanlı sivil zepline tip onay belgesi verdi.

Ülkenin önde gelen uçak üreticisi olan Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC) tarafından yapılan açıklamaya göre, AVIC Özel Araç Araştırma Enstitüsü, AS700 tipi sivil zeplini CAAC uçuşa elverişlilik düzenlemelerine uygun olarak geliştirmiş olup, zeplinin tamamen bağımsız fikri mülkiyet haklarına da sahip.

Tek kapsüllü insanlı zeplinde tek nokta iniş takımı bulunuyor. Zeplinin maksimum kalkış ağırlığı 4.150 kilogram, maksimum uçuş menzili 700 kilometre ve maksimum havada kalma süresi ise 10 saat.

İnsanlı zeplin, pilot da dahil olmak üzere 10 kişiyi taşıyabiliyor.

Yeni bir yumuşak yarı dengeli zeplin modeli olan AS700, hem kısa mesafede kalkış ve iniş hem de dikey kalkış ve iniş yapabiliyor. AVIC, zeplinin çoğunlukla hava turları, acil kurtarma, kentsel güvenlik gibi alanlarda kullanıldığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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