Çin, ASEAN ile Kumar ve Dolandırıcılıkla Mücadele Ediyor

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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye 10 ülkenin diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi. Wang perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda sınır ötesi çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığını engellemek için ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Tayland- Myanmar sınırında son zamanlarda yaşanan çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığı vakalarının Çin ve diğer ülke vatandaşlarının hayati çıkarlarını tehdit edip zarar verdiğini vurgulayarak bu durumun büyük bir titizlikle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Wang, ilgili ülkelerin bu suçlarla kararlılıkla mücadele etmek, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak ve suçluların cezasız kalmasına izin vermemek için sorumluluğu üstlenmeleri ve güçlü önlemler almalarının beklendiğini vurguladı.

Wang, halklar arası etkileşim için güvenli bir ortam ve komşu ülkeler arasında sağlam bir işbirliği düzeni sağlamak üzere ASEAN ülkeleriyle kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanlarında ikili ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.