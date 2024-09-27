Çin Askeri Hava Araçları Tayvan Çevresinde - Son Dakika
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Çin Askeri Hava Araçları Tayvan Çevresinde

Tayvan çevresinde Çin'e ait 41 hava aracı ve 6 savaş gemisi tespit edildi. Gerilim artıyor.

27.09.2024 19:47
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Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 41 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu sabah saatlerine dek 41 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 32'sinin Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Öte yandan açıklamada Ada çevresinde Çin donanmasına ait 6 savaş gemisinin de tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık dün de 43 hava aracı ve 8 geminin Ada çevresinde görüldüğünü, hava araçlarından 34'nün ortak çizgiyi geçtiği ve ADIZ'da uçtuğunu duyurmuştu.

Tayvan Boğazı'nda "orta çizgi", tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını ifade ediyor.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ ise ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Japon savaş gemisinin geçişinin ardından geldi

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Japon savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından geldi.

Japonya Öz Savunma Deniz Kuvvetlerine ait Takanami sınıfı "JS Sazanami" muhribi, 26 Eylül'de Avustralya ve Yeni Zelanda savaş gemileriyle Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. Bu, Japonya'ya ait bir savaş gemisinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Tayvan Boğazı'ndaki ilk seyri olmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Askeri Hava Araçları Tayvan Çevresinde - Son Dakika

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