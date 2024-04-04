Çin Avrupa Birliği Ticaret Odası, AB'yi Yeni Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ni Kınadı

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BRÜKSEL, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası (CCCEU), AB'yi, yeni Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği'ni bir ekonomik zorlama aracı olarak kullandığı gerekçesiyle kınadı.

Söz konusu eleştiri, Avrupa Komisyonu'nun Romanya'daki bir fotovoltaik park projesi için kamu ihalelerine katılan Çinli güneş enerjisi şirketlerine kapsamlı iki soruşturma başlatmasının ardından Çarşamba günü yapıldı.

"Avrupa Komisyonu bugüne kadar yönetmelik kapsamında üç adet derinlemesine soruşturma başlattı ve hepsi de Çinli işletmeleri hedef alıyor" ifadesini kullanan ticaret odası, soruşturmalarla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi.

İş dünyası grubu, yönetmelik kapsamında listelenen temel kavramların geniş ve muğlak tanımlarına dikkat çekerek, yönetmeliğin şirketler üzerinde aşırı yük oluşturacağını, potansiyel olarak yabancı işletmelere karşı ayrımcılığa yol açacağını ve "AB'de faaliyet gösteren Çinli işletmeler açısından eşit şartları bozacağını" vurguladı.

Ticaret odası, AB'yi şeffaflığı artırmaya, Çinli şirketlerin haklarını korumaya ve AB dahilinde yatırım, kamu alımları ve ticari faaliyetlerin önündeki engelleri azaltmaya çağırdı.

Açıklamada, "AB'nin Çinli işletmeler için adil, şeffaf ve ayrımcılıktan uzak bir hukuk ve piyasa ortamı tesis etmesi şart" ifadesi yer aldı.

Brüksel merkezli Çin Avrupa Birliği Ticaret Odası, AB genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 1.000 Çinli işletmeyi temsil ediyor ve çeşitli AB üye ülkelerinde odaları bulunuyor.