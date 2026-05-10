Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi 130.000. Seferini Tamamladı

ZHENGZHOU, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi cumartesi günü saat 10.00'da Çin'in Zhengzhou kentinden Almanya'nın Hamburg şehrine hareket eden yük treniyle birlikte 130.000'inci seferine ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi tarafından paylaşılan verilere göre, seferler kapsamında taşınan malların toplam değeri 520 milyar doları aşmış durumda.

Hizmet ağını her geçen gün genişleten Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, halihazırda Çin'in 129 kentinden hareket ederek 26 Avrupa ülkesinde 235, 11 Asya ülkesinde ise 100'ü aşkın noktayı birbirine bağlayıp Avrasya'nın büyük bir bölümünü kapsıyor.