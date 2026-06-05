Çin-Avrupa Yeşil Dijital İnovasyon Bölgesi

BAOTİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi'nde yer alan, eyaletin ulusal ekolojik medeniyet pilot bölgesi geliştirme çalışmalarının simgesel projelerinden biri olan Çin-Avrupa (Baoting) Yeşil Dijital İnovasyon İşbirliği Bölgesi, yeşil ve düşük karbonlu sektörlerin geliştirilmesine yönelik bir sistem kurulması, yeşil dijital ekonominin teşvik edilmesi ve yüksek kaliteli ekonomik büyümenin sağlanması görevini üstleniyor.

Bölgenin kilit önemdeki sektörlerinden olan Ningyuan Başlangıç Alanı ve Jiamao Tıp ve Sağlık Sanayi Parkı'nın inşası da sorunsuz şekilde ilerliyor.