BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden bir Çin-Avrupa yük treninin Çin'in başkenti Beijing'deki bir lojistik merkezinde kalkış için bekleyişi görülüyor, 16 Nisan 2025.

Çin'in başkenti Beijing'den çarşamba günü 2025 yılının ilk Çin-Avrupa yük treni yola çıktı. Trenin, yaklaşık 9000 kilometrelik mesafeyi 16 günde kat etmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)