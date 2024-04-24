Çin, Ay\'a iniş misyonu için bileşen sistemlerini geliştiriyor

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JİUQUAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Ay'a iniş misyonu sorunsuz şekilde ilerletilirken, bileşen sistemleri ise planlandığı şekilde araştırma ve geliştirme safhasından geçiyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, Mengzhou insanlı uzay aracı, Lanyue Ay'a iniş aracı ve Ay'a inişte astronotların giyeceği kıyafetler gibi başlıca uçuş ürünleri için geliştirme sürecinin tamamlandığını, ayrıca prototip üretim ve testlerin yapılmakta olduğunu kaydetti.

Yetkili, insanlı uzay aracı ve iniş aracı için mekanik ve termal test ürünlerinin geliştirilmesinin temel anlamda tamamlandığını, çeşitli roket motorlarının yer testlerinin yürütülmekte olduğunu ve Wenchang insanlı Ay keşif fırlatma sahasının ise yapım aşamasında olduğunu belirtti.