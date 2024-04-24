Çin, Ay'a iniş misyonu için bileşen sistemlerini geliştiriyor - Son Dakika
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Çin, Ay'a iniş misyonu için bileşen sistemlerini geliştiriyor

Çin, Ay\'a iniş misyonu için bileşen sistemlerini geliştiriyor

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang, Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, Mengzhou insanlı uzay aracı, Lanyue Ay'a iniş aracı ve astronotların giyeceği kıyafetler gibi başlıca uçuş ürünleri için geliştirme sürecinin tamamlandığını ve prototip üretim ve testlerin yapıldığını açıkladı. Ayrıca, mekanik ve termal test ürünlerinin geliştirilmesinin temel anlamda tamamlandığı, roket motorlarının yer testlerinin yürütüldüğü ve insanlı Ay keşif fırlatma sahasının yapım aşamasında olduğu belirtildi.

24.04.2024 15:06
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JİUQUAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Ay'a iniş misyonu sorunsuz şekilde ilerletilirken, bileşen sistemleri ise planlandığı şekilde araştırma ve geliştirme safhasından geçiyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, Mengzhou insanlı uzay aracı, Lanyue Ay'a iniş aracı ve Ay'a inişte astronotların giyeceği kıyafetler gibi başlıca uçuş ürünleri için geliştirme sürecinin tamamlandığını, ayrıca prototip üretim ve testlerin yapılmakta olduğunu kaydetti.

Yetkili, insanlı uzay aracı ve iniş aracı için mekanik ve termal test ürünlerinin geliştirilmesinin temel anlamda tamamlandığını, çeşitli roket motorlarının yer testlerinin yürütülmekte olduğunu ve Wenchang insanlı Ay keşif fırlatma sahasının ise yapım aşamasında olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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