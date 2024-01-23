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Çin, Ay'ın güney kutbunda su buzu aramak için Chang'e-7 görevini açıkladı - Son Dakika
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Çin, Ay'ın güney kutbunda su buzu aramak için Chang'e-7 görevini açıkladı

Çinli uzay bilimciler, Ay'ın güney kutbu yakınlarındaki gölgeli krater zeminde su buzu arayacak olan Chang'e-7 Ay keşif aracının bilimsel hedeflerini ve araca yerleştirilecek araştırma yüklerini açıkladı. Chang'e-7 görevi, Ay'ın oluşum ve evrimini, uzay ortamını ve Ay'da bulunan kaynakların yerinde kullanımını incelemek üzere tasarlandı. Bu araştırmalar sayesinde gelecekte Ay'da uzun ömürlü bir araştırma istasyonunun kurulmasına zemin hazırlanması planlanıyor.

Çin, Ay\'ın güney kutbunda su buzu aramak için Chang\'e-7 görevini açıkladı
23.01.2024 - 14:36,
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BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çinli uzay bilimciler, Ay'ın güney kutbu yakınlarındaki gölgeli krater zeminde su buzu arayacak olan Chang'e-7 Ay keşif aracının bilimsel hedeflerini ve araca yerleştirilecek araştırma yüklerini açıkladı.

Çin, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplamak üzere Ay'a iniş yapacak Chang'e-6 keşif aracını 2024'ün ilk yarısında, Ay'ın güney kutbunda kaynak araştırması yapacak olan Chang'e-7 keşif aracını ise 2026 civarında fırlatmayı planlıyor.

Kısa süre önce National Science Review dergisinde yayımlanan derleme makalesinde, görevin bilimsel hedefleri arasında Ay toprağındaki su buzu ve uçucu bileşenler, Ay morfolojisi ve bileşimi, Ay'ın iç yapısı ve manyetik alanları, Ay'ın güney kutbunun görünümü, Dünya'nın manyetosferinin dış kenarı ve plazma katmanı ile Ay-Dünya Çok Uzun Baz İnterferometrisi alanlarında ölçüm deneyleri yapılmasının yer aldığı belirtildi.

Chang'e-7'nin ana keşif aracı; bir yörünge kaşifi, bir iniş aracı, bir gezgin ve mini uçan keşif aracından oluşuyor. Makaleye göre iniş aracı, gezgin ve mini uçan keşif aracıyla birlikle Ay'ın güney kutbu yakınlarında, kraterin ışık alan kuşağına iniş yapacak.

Ana keşif aracına yerleştirilecek araştırma yükleri arasında kameralar, radarlar, mineral ve su analiz cihazları, spektrometreler, manyetometreler, bir sismograf ve uçucu madde detektörü bulunuyor.

Chang'e-7 görevi, Ay'ın oluşum ve evrimini, uzay ortamını ve Ay'da bulunan kaynakların yerinde kullanımını incelemek üzere tasarlandı. Bu araştırmalar sayesinde gelecekte Ay'da uzun ömürlü bir araştırma istasyonunun kurulmasına zemin hazırlanması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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