Çin, Ay\'ın uzak tarafı ile Dünya arasındaki iletişimi sağlayacak röle uydusu Queqiao-2\'nin fırlatılmasını planlıyor

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BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Ay'ın uzak tarafı ile Dünya arasındaki iletişimi sağlayacak röle uydusu Queqiao-2'nin, bu yılın ilk yarısında fırlatılması planlanıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi Cuma günü yaptığı açıklamada, uydunun ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledildiğini ve fırlatma öncesi testlerin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini belirtti.

Ajans ayrıca, fırlatma sahasındaki tesislerin iyi durumda olduğunu ve hazırlık çalışmalarının planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi.

Queqiao-2 (Magpie Bridge-2) uydusu, Çin'in Ay keşif programının dördüncü aşaması için röle platformu olarak hizmet verecek ve Chang'e-4, Chang'e-6, Chang'e-7 ve Chang'e-8 görevleri için iletişim hizmetleri sağlayacak.