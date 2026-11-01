Çin, Ay misyonunda Lanyue ve Mengzhou'yu iki fırlatmayla yörüngede kenetleyecek - Son Dakika
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Çin, Ay misyonunda Lanyue ve Mengzhou'yu iki fırlatmayla yörüngede kenetleyecek

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Çin, Ay misyonunda Lanyue ve Mengzhou\'yu iki fırlatmayla yörüngede kenetleyecek
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Wang Xiang, insanlı Ay keşif programının iki fırlatma ve yörünge buluşması planıyla yürütüleceğini, Ay'a iniş çalışmalarının istikrarlı ilerlediğini söyledi. Plana göre roketler Lanyue ve Mengzhou'yu Ay yörüngesine gönderecek, araçlar kenetlenince astronotlar Ay yüzeyine inecek.

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin'in insanlı uzay programı başkan yardımcısı ve Ay keşif programı baş tasarımcısı Wang Xiang, Ay'a iniş çalışmalarının istikrarlı şekilde ilerlediğini belirterek, insanlı Ay keşif programının "iki fırlatma, Ay yörüngesinde buluşma" şeklinde planlanacağını söyledi.

Wang cumartesi günü başkent Beijing'de düzenlenen 7. İnsanlı Uzay Sempozyumu'nda söz konusu plana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Plan kapsamında iki roket, Lanyue Ay iniş aracı ile Mengzhou insanlı uzay aracını ayrı ayrı Dünya-Ay transfer yörüngesine gönderecek ve iki uzay aracı Ay yörüngesinde buluşup kenetlenecek. Kenetlenmenin ardından astronotlar, Ay yüzeyine iniş ve sonraki bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Mengzhou uzay aracından Lanyue iniş aracına geçecek.

Planın Çin'in mevcut teknik kapasitesi ve altyapısıyla uyumlu olduğunu ifade eden Wang, uzay aracı ile Ay iniş aracının ayrı ayrı geliştirilmesinin de üretimi standartlaştırmaya ve uzun vadede bir uzay aracı ailesi oluşturmaya katkıda bulunabileceğini belirtti.

Planın ciddi zorluklar da barındırdığına işaret eden Wang, ülke genelinde kaynakların seferber edildiği yeni sistemin zorluklar karşısında temel bir avantaj sağladığını vurguladı.

Wang, programın tek bir geliştirme çerçevesinde sistem planlarını, teknik standartları ve kalite gereksinimlerini belirlediğini, ayrıca alt sistemler arasındaki arayüz doğrulamasına ağırlık veren entegre bir tasarım yaklaşımını benimsediğini kaydetti.

Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, Mengzhou insanlı uzay aracı ve Lanyue Ay iniş aracının geliştirilme süreçleri an itibarıyla sorunsuz ilerliyor.

Tamamlanan başlıca testler arasında Mengzhou uzay aracının sıfır irtifada acil kaçış testi ve maksimum dinamik basınçta kaçış testleri, Lanyue iniş aracının iniş ve kalkış testi ile Uzun Yürüyüş-10 roketinin alçak irtifa gösterim ve doğrulama testi yer alıyor.

Gelecekteki Ay keşifleri için kaynak kullanımına geçilmeden önce bilgi ve kapasite geliştirme ilkelerinin izlenmesi gerektiğini belirten Wang, Ay'ın istikrarlı ve kademeli şekilde keşfedilmesini sağlayacak uzun bir inceleme sürecine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İnsanlı Ay inişi ile insansız Ay keşiflerinin kilit teknolojiler, altyapı ve personel açısından birçok ortak unsuru paylaştığını söyleyen Wang, Chang'e Ay keşif programından elde edilen başarıların da insanlı Ay'a iniş çabalarını destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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