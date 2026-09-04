Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, APEC'te KOBİ'lere tam destek sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, APEC'te KOBİ'lere tam destek sözü verdi

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, APEC\'te KOBİ\'lere tam destek sözü verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Guangzhou'da düzenlenen 32. APEC KOBİ Bakanlar Toplantısı'nda, KOBİ'lere yönelik politika desteğini artırdıklarını ve APEC ekonomileriyle işbirliğini güçlendireceklerini söyledi. Zhang, kilit teknolojilere odaklanmaları için KOBİ'lere çağrıda bulundu.

GUANGZHOU, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, daha fazla küçük ve orta ölçekli işletmenin (KOBİ) gelişip büyümesine destek olmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Zhang, cuma günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlar Toplantısı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Zhang, KOBİ'lere yönelik politika desteğini artırdıklarını ve KOBİ'lerin yüksek kaliteli kalkınmasını ortaklaşa teşvik etmek üzere APEC ekonomileriyle tatbiki işbirliğini güçlendirdiklerini belirtti.

Zhang, dört büyük küresel inisiyatifi hayata geçirmek, adil ve eşitlikçi bir piyasa ortamı oluşturmak, kapsayıcı ve paylaşımcı bir hizmet sistemi kurmak ve açık, dinamik, dirençli ve barışçıl bir Asya-Pasifik topluluğunun inşasına katkıda bulunmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Zhang, Guangdong'da bulunduğu süre içinde 21. Çin Uluslararası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Fuarı'nın açılış törenine de katılarak bir konuşma yaptı. Zhang, KOBİ'leri ana faaliyet alanlarına odaklanmaya, kilit teknolojilerde yetkinliklerini artırmaya, kaliteli markalar oluşturmaya ve karşılaştırmalı avantajlarından yararlanarak uzmanlaşmış ve nitelikli bir gelişim izlemeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Guangzhou, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, APEC'te KOBİ'lere tam destek sözü verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

18:51
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
18:22
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 19:14:48. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, APEC'te KOBİ'lere tam destek sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement