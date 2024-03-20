BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, 21- 22 Mart tarihleri arasında Belçika'da ilki düzenlenecek olan Nükleer Enerji Zirvesi'ne Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak katılacak.
Çin Atom Enerjisi Kurumu'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Zhang 20-22 Mart tarihlerinde Belçika'ya resmi ziyarette bulunacak.
Son Dakika › Güncel › Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, Belçika'da Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
Antalya'da kış aylarında marinalara çekilen ya da bakım ve onarımdan geçirilen turistik yatlar ile tekneler, 1 Nisan'dan itibaren sezonu açacak. Yat ve tekneler, günübirlik ve haftalık gezinti programlarıyla turistleri, eşsiz koylarla buluşturacak. Bölgede 5 bin kayıtlı ticari ve günübirlik özel tekne bulunuyor. Mavi turların Kalkan, Kaş, Demre, Üçağız, Kumluca, Adrasan, Kemer, Kaleiçi, Manavgat, Alanya bölgelerinde yapıldığı belirtilirken, bu yıl deniz turizminde beklentinin yüksek olduğu ve Avrupalı turistlerden daha fazla katılım beklenildiği ifade ediliyor.
İzmir'in Kiraz ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 76 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı. Ali Yiğit'in dün gece evinden çıktıktan sonra dönmemesi üzerine aile yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. AFAD, jandarma ve sivil arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Karşıyaka'daki Şehit Diplomatlar Anıtı'nda düzenlenen törende, terör saldırılarında şehit olan diplomatlar ve kamu görevlilerinin anısını yaşattıklarını belirtti. Törene İzmir ve çevresinde yaşayan emekli büyükelçi ve diplomatlar da katıldı.
Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanırken, ele geçirilen silahların derin dondurucuda gıda paketleri arasında bulunması dikkat çekti. Operasyon kapsamında ruhsatsız tabancalar, uzun namlulu otomatik tüfek mermileri ve çeşitli fişek doldurma aparatları ele geçirildi.
Mardin'de Suriye sınırında görevli Mehmetçik, milli ve yerli teknolojilerle donatılan hudut karakollarında terörle mücadelede büyük başarı sağlıyor. Sınır hattını 24 saat gözetim altında tutan askerler, kaçakçılık olaylarına karşı da teyakkuz halinde. Mehmetçik, vatandaşların huzur içinde ramazanı geçirmesi için tedbirler alıyor.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki maç programı açıklandı. Milliler, İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleştiği grupta iç saha maçlarını İstanbul ve Erzincan'da oynayacak. İlk maçlarını 5 Nisan'da İsviçre'ye konuk olarak yapacak olan milliler, 31 Mayıs'ta Azerbaycan ile Erzincan'da karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un sahasında oynanan maçta Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan ve sahaya giren taraftarlar arasında yer alan 5 kişi daha adliyeye sevk edildi. Toplamda 12 taraftarın ifadeleri alınmaya devam ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde tüplü dalış yapan bir kişi kayboldu. Arkadaşı durumu bildirerek yardım talebinde bulundu ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik helikopteri, botlar ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri de karada arama çalışmalarına katıldı.
Eskişehir'de bir şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda, 19 adet Roma dönemine ait sikke ve 2 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde farklı tarihlerde gerçekleşen 4 evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin toplamda 60 bin lira zarara sebep olduğu belirtildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?