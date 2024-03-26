Çin Başbakanı Li Çiang, Sri Lankalı mevkidaşı ile görüştü

Çin Başbakanı Li Çiang, ülkesini ziyaret eden Sri Lankalı mevkidaşı Dinesh Gunawardena ile bir araya geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, başkent Pekin'de Gunawardena ile görüştü.
Li, görüşmede, ülkesinin Sri Lanka'nın ulusal birliğini, istikrarını ve bağımsız ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmeye yönelik çabalarını desteklediğini belirtti.
Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında ortak projelerin uygulanmasını hızlandırmaya hazır olduklarını vurgulayan Li, iki ülke arasında ticaret, tarım ve deniz araştırmaları alanında işbirliğini derinleştirmeyi, temiz enerji ve telekomünikasyon alanlarında işbirliği olanaklarını araştırmayı istediklerini ifade etti.
Sri Lanka Başbakanı Gunawardena da, Çin'e Sri Lanka'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına uzun vadeli desteği ve Kovid-19 salgını ile ülkenin yaşadığı mali kriz sırasında sağladığı yardımlar için teşekkür ederek, Çin ile Kuşak ve Yol birlikteliğini sürdürmeye ve farklı alanlarda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.
Görüşmenin ardından iki ülke arasında, ticaret, yatırımlar, gümrük ve kalkınma işbirliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.
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