Çin Başbakanı Li Qiang, Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki Üçlü Zirve'ye katılmak üzere Seul'e gitti

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SEUL, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin, Japonya ve Güney Kore arasında iki gün sürecek 9. Üçlü Zirve Toplantısına katılmak üzere Pazar günü Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti.

Üçlü zirve en son 2019 yılında yapılmıştı.

Li, dört yıldan uzun bir süre sonra Japonya ve Güney Kore liderleriyle üçlü işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunacakları üçlü zirve toplantısı ve Çin-Japonya-Güney Kore iş zirvesi gibi önemli etkinliklere katılacak.