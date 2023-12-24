Çin Başbakanı Li Qiang, depremzedeleri ziyaret etti

LANZHOU, 24 Aralık 2023 (Xinhua) -- Çin Başbakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Qiang (sağdan üçüncü), ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin Minhe ilçesine bağlı Zhongchuan kasabasında depremin vurduğu Meiyi köyünü ziyaret etti. Li, yeniden yerleşim, yardım malzemeleri ve geçici konutların inşasıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı, 23 Aralık 2023.

Li, Cumartesi günü Gansu eyaletindeki Jishishan ve komşu Qinghai eyaletindeki Minhe ilçelerindeki birkaç köyü ziyaret etti. Söz konusu bölgelerde Pazartesi günü saat 11.59'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)