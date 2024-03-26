Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile Daha Yakın İşbirliği Çağrısı Yaptı

Güncel

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya gelerek daha yakın işbirliği çağrısı yaptı.

Li, Pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede, Çin'in dünyadaki en büyük gelişmekte olan ülke olduğunu ve Dünya Bankası ile 40 yılı aşkın süredir verimli işbirliği yürüttüğünü söyledi. Başbakan, Dünya Bankası'yla daha yakın bir ortaklık kurmak; bilgi, kırsalın canlandırılması ve sağlık hizmetleri alanlarında işbirliğini güçlendirmek, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanmasını teşvik etmek ve iklim değişikliği ile diğer küresel zorluklarla mücadeleye olumlu katkılarda bulunmak istediklerini belirtti.

"Çin'in uzun dönemli güçlü ekonomik büyümesini destekleyen temeller sabittir" diyen Li, Çin'in piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte bir iş ortamı geliştirmek ve kilit önemdeki alanlarda reformları derinleştirmek üzere diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti. Başbakan, Çin'in adil rekabeti daha gelişmiş bir tarzda güvence altına almaya, çeşitli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını korumaya, ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını teşvik etmeye ve kalkınma fırsatlarını dünyayla paylaşmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Dünya Bankası'nın çalışmalarına verdiği uzun dönemli destekten dolayı Çin'e teşekkür eden Banga ise bankanın Çin'deki işbirliği projelerinin sağlam işleyişini takdir ettiğini söyledi. Çin'in Dünya Bankası ile diğer ülkeler arasındaki işbirliği için bir model teşkil ettiğini belirten Banga, bankanın sağlık, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği konularında Çin'le işbirliğini derinleştirmeye ve Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasına olumlu katkılarda bulunmaya istekli olduğunu kaydetti.