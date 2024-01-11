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Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak ve İsviçre ile İrlanda'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Ekonomik Forumu'na katılacak ve İsviçre ile İrlanda'yı ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Başbakanı Li Qiang'in 14-17 Ocak tarihleri arasında 2024 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'na katılıp, İsviçre ve İrlanda'ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu. Li'nin turu, Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın daveti üzerine gerçekleştirilecek.

Çin Başbakanı Li Qiang, Dünya Ekonomik Forumu\'na katılacak ve İsviçre ile İrlanda\'yı ziyaret edecek
11.01.2024 - 16:15,
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BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Başbakanı Li Qiang'ın 14-17 Ocak tarihleri arasında 2024 Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'na katılıp, İsviçre ve İrlanda'ya resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Mao, Perşembe günü yaptığı açıklamada Li'nin turunun Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın daveti üzerine gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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