Çin Başbakanı Li Qiang, Japonya\'ya taziye mesajı gönderdi

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Japonya'nın Ishikawa eyaletini sarsan şiddetli depremler nedeniyle Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya taziye mesajı gönderdi.

Li, Çarşamba günü gönderdiği mesajında Ishikawa'da meydana gelen ve ağır can ve mal kaybına neden olan şiddetli depremlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Depremde hayatını kaybedenler için Çin hükümeti adına derin taziyelerini sunan Li, yaslı ailelere başsağlığı ve yaralılara şifa diledi.

Li, felaketten etkilenen bölgelerdeki insanların Japon hükümetinin liderliğinde zorlukları aşabileceklerine ve evlerini en kısa sürede yeniden inşa edebileceklerine inandığını belirterek, Çin'in deprem yardımı konusunda Japonya'ya gerekli desteği sunmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.