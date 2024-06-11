Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda, Avustralya ve Malezya'ya resmi ziyaretlerde bulunacak

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BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang 13-20 Haziran tarihleri arasında Yeni Zelanda, Avustralya ve Malezya'ya resmi ziyaretlerde bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian'ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre Li'nin ziyaretleri Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in daveti üzerine gerçekleşecek.

Li, Avustralya ziyareti sırasında Avustralya Başbakanı Albanese ile birlikte dokuzuncu Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'na da eş başkanlık edecek.